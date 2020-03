La neve di marzo imbianca il Fortore Questa notte una fitta nevicata a Montefalcone di Valfortore, cartoline d'inverno

Una cartolina che per quest'anno avevamo archiviato e invece marzo ci ha giocato ancora un tiro mancino imbiancando i centri più alti del Sannio.

Montefalcone di Valfortore si è risvegliata coperta da una lieve coltre di neve caduta durante la notte.

Un paesaggio degno dell'inverno pieno quello restituito dall'occhio elettronico del centro fortorino, tra i più alti del Sannio.

Ma non è certo la prima volta che la primavera porta la neve sui monti del Fortore. E, come da previsioni, a la coltre bianca è arrivata.

Una spolverata che ha interessato le cime più alte e che potrebbe protrarsi ancora un po'.

La Protezione civile della Regione Campania, infatti, comunica che “una saccatura proveniente dai Balcani determina un afflusso di correnti fredde nord-orientali sulla nostra Penisola con conseguente ventilazione sostenuta da Nord-Est, una sensibile diminuzione delle temperature e nevicate diffuse sulle regioni adriatiche nella giornata di oggi. Domani fenomeni interesseranno soprattutto le regioni centrali con generale peggioramento in serata.

Nello specifico in Campania per oggi martedì 24 marzo cielo irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni soprattutto sulle zone interne dove assumeranno carattere nevoso a quote superiori ai 300- 500m e, localmente, anche a quote inferiori”.