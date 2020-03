Stamani al via sanificazione del centro storico di Benevento FOTO - In azione gli operai del Servizio Forestazione della Provincia

Dall’Arco di Traiano alle strette stradine del centro storico di Benevento (vedi foto) gli operatori del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento sono al lavoro per la sanificazione e disinfestazione d’intesa e con la fattiva cooperazione dell’Asia, l’Azienda di Igiene Ambientale in Città. L’intervento ha riguardato oltre l’area antistante il monumento di trionfo tutte le strade circostanti: via Manciotti, vico San Nicola, via Diomede, Via Port’Aurea, via Giovanni De Nicastro, via Cardinal Di Rende, piazza Arechi II, via Papa Vittore III, piazza Piano Di Corte, via Gaetano Miele, Via Arcivescovo Feoli, Via Niccolò Franco e zone adiacenti.