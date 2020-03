Lavoratori della Trotta senza stipendio, insorgono i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl: "Capiamo il momento delicato ma pronti all'astensione"

Cgil, Cisl, Uil Trasporti e Ugl insorgono a Benevento per il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti della Tratto bus, l'azienda che nel capoluogo sannita si occupa di trasporto pubblico locale e gestione dei parcheggi a pagamento. Con una nota a firma di Giuseppe Anzalone (Cgil), Enrico Marra (Cisl), Cosimo Pagliuca (Uil) ed Antonio Cella (Ugl)Le Scriventi OO.SS. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl spiegano di essere venuti a conoscenza “che, ad oggi, la Società Trotta Bus Services non abbia ancora provveduto ad effettuare i bonifici degli stipendi spettanti ai lavoratori del deposito di Benevento. Teniamo a precisare che le spettanze in questione riguardano il mese di Febbraio, e quindi, così come previsto dagli accordi vigenti devono pervenire ai lavoratori entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo. Il momento che sta attraversando tutto il paese – spiegano i sindacalisti - è ben chiaro a tutti, ma allo stesso tempo riteniamo inaccettabile che ad un lavoratore, dopo aver esercitato il proprio dovere, non gli venga riconosciuto il proprio diritto. Pertanto, non volendo creare ulteriori disservizi alla cittadinanza, i lavoratori continueranno ad effettuare e garantire il servizio”.

I sindacati, “oltre a voler mostrare la massima vicinanza alle lavoratrici e lavoratori, non escludono che se non riceveranno in tempi brevi rassicurazioni per le spettanze di questo mese e per la puntualità delle successive, attiveranno ogni forma di lotta, anche il ricorso estremo, ma sacrosanto, all’astensione delle prestazioni lavorative”.