Sanificazione città, l'Asia ha assegnato le zone di intervento Covid 19. Ecco i quartieri e le contrade che saranno interessate dalle sanificazioni

L'Asia comunica di aver proceduto ad assegnare strade e contrade da sanificare alle associazioni (Coldiretti e Cia), ai comitati di quartiere (Cancelleria e Madonna della Salute) e alla Provincia di Benevento che hanno dato disponibilità a collaborare per il lavaggio delle strade con i prodotti assegnati dall'Azienda attraverso la sottoscrizione di protocolli.

“Entro questa settimana – ha dichiarato l'amministratore unico, Donato Madaro - il secondo intervento di disinfezione sarà portato a termine in tutta la città. La collaborazione della Provincia, di Coldiretti, Cia e dei comitati di quartiere ci consentirà di essere più celeri rispetto alla prima fase di sanificazione che abbiamo avviato agli inizi del mese di marzo, in anticipo rispetto ad altre province campane, di comune accordo con il Comune di Benevento, nello specifico con l'assessorato all'Ambiente”.

Zone che l'Asia ha assegnato a Coldiretti: Piano Cappelle; Ponte delle Tavole; Fontana Fabbricato; San Liberatore; Monteguardia; Borgonero; Ariella; San Cumano; Acquafredda; San Chirico; Olmeri; Piano Borea; Ripamorta; Mosti; Badessa.

Zone che l'Asia ha assegnato alla Cia: Roseto; Olivola; Francavilla; Vallereccia; Cardoncelli; Murate; La Francesca; Pamparuottolo; Mascanfrone; San Vitale; Scafa; Serretelle; Ciancelle; Pino; Montepino; Pontecorvo.

Zone che l'Asia ha assegnato al Comitato di quartiere Cancelleria: Cancelleria: Masseria Grande; Coluonni; La Vipera.

Zone che l'Asia ha assegnato al Comitato di quartiere Madonna della Salute: Madonna della Salute, Montecalvo

Zone che l'Asia ha assegnato alla Provincia di Benevento: centro storico e vicoli compresi tra piazza Castello e piazza San Lorenzo; quartiere Triggio e zona teatro romano; corso Dante e viale San Lorenzo; vico Bagni; traverse di via Galanti; via Isonzo; via Piave; via Giovanni della Casa; via Fontanelle; contrada Pietà; ospedale Fatebenefratelli; azienda ospedaliera San Pio; clinica Santa Rita.