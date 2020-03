Taxifarmaco, Misericordia: "Attivata seconda linea telefonica" Iacoviello: "In 20 giorni sono pervenute oltre 700 richieste"

Taxi - farmaco a Benevento, la Misericordia attiva una seconda linea telefonica. A comunicarlo è l'associazione di volontariato che si occupa del servizio in città precisando che l'iniziativa è stata attivata "al fine di poter soddisfare con maggiore celerità tutte le richieste che pervengono al Centro Operativo della Misericordia di Benevento". Ed in merito viene precisato: "E' stata attivata da oggi una nuova linea telefonica che si aggiunge a quella già esistente, pertanto sono attive le seguenti linee telefoniche per il servizio Taxi Farmaco: 0824-2.40.69; 0824-32.67.92". Molteplici infatti le richieste pervenute alla Misericordia: “In questi primi venti giorni di attività relativa al servizio Taxi Farmaco – commenta il Presidente della Misericordia di Benevento, Angelo Iacoviello – sono pervenute oltre 700 richieste di ritiro ricette e farmaci con relativa consegna presso le abitazioni, in quanto i cittadini hanno ben capito che è necessario stare chiusi in casa”.

Sono ora due le vetture della Misericordia di Benevento che tutti i giorni svolgono il servizio denominato Taxi farmcaco, ed ora si aggiunge anche una seconda linea telefonica al fine poter smaltire quante più richieste possibili: “Cerchiamo di soddisfare in giornata tutte le richieste che ci pervengono – continua il Presidente Iacoviello - ad eccezione delle ricette “rosse” che devono essere prima ritirate presso gli studi medici, poi consegnate in Farmacia e dopo la consegna da parte dell’Asl dei farmaci, possiamo procedere alla consegna agli utenti. Inoltre cerchiamo di sensibilizzare i Medici di Base ad inviare le ricette “bianche” direttamente in Farmacia dal momento che alcune hanno persino attivato un “corridoio preferenziale” ai Volontari per ridurre il tempo di attesa nel ritiro dei farmaci e consentire un maggiore numero di consegne giornaliere”. Ed infine viene evidenziato: "Il servizio Taxi farmaco, che la Misericordia di Benevento svolge in maniera totalmente gratuita, può essere richiesto tutti i giorni feriali dalle 9 alle 19 e dalle 10 alle 13 nei giorni festivi, sia per la città che per le relative contrade".