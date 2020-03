Mastella: lotta coronavirus, basta speculatori alla ribalta "Disertori quelli che collaborano alla propagazione del virus"

"Non bisogna flettere ora, anzi. Si ci era illusi che erano calate le morti, oggi di nuovo un aumento. Se anche questa strategia dei piccoli passi a restringere i nostri spazi di socialità, non funzionano, esiste una sola possibilità: la strategia "verticale", come in India. Tutti, dal presidente del consiglio ad ognuno di noi, tutti dentro casa per 15 giorni consecutivi. Perciò restiamo in casa. Non esiste altra possibilità".

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna sull'emergenza coronavirus e pubblica una riflessione sulla sua pagina facebook.

'E ormai - prosegue - non solo i vecchi ma anche i giovani sono preda del virus.

Ed evitiamo di diffondere notizie false e non verificate. Darò battaglia giudiziaria querelando chiunque attenti alla serenità dei cittadini procurando falso allarme. Gente che sproloquia in video, arringatrici arroganti. E poi il sindaco non è il titolare di alcuna azione nella sanità: i decreti ci hanno espropriato. Io sono in grado di esercitare moral suasion per la mia esperienza ma non tocca a me stabilire se si fanno i tamponi o no, quali i percorsi da seguire se uno si ammala. Se mi chiamate per chiedere spiegazioni o consigli sull'ospedale, sulle cliniche private do la mia opinione. Se qualcuno si avventura a tirarmi in ballo senza conoscere l'abc delle leggi, allora o è costretto a fare marcia indietro, come è capitato ad una consigliera comunale di Benevento, o ne risponderà in tribunale. Io ho un solo fronte contro cui combattere il coronavirus; non posso essere distolto da speculatori, da dilettanti alla ricerca di ribalta ignobile. I teatri sono chiusi. E’ aperto il teatro della vita o della morte: io su quel questo palcoscenico voglio stare, mio malgrado; chiunque vuole starci, con me, è il benvenuto. Combattiamo assieme. Come in ogni guerra ci sono i disertori, i conniventi col nemico. Da noi questi disertori, questi conniventi col nemico, conniventi con la propagazione del virus, ci sono: ignorateli, non fatevi contagiare da questi immorali moralisti".