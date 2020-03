L'Aci Automobile Club di Benevento chiude fino al 3 aprile Dalle 8,30 alle 13,40 un operatore sarà raggiungibile anche via telefono 3497585164

La presidente dell'Automobile Club di Benevento Rosalia La Motta di via Salvatore Rosa , comunica la chiusura degli uffici e degli sportelli al pubblico fino al 3 aprile 2020. Decisione adottata sempre a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Per ogni eventuale informazione relativa a scadenza tasse, tessere ACI, patenti etc, dalle ore 8,30 alle 13,40 un operatore sarà raggiungibile sia via telefono 3497585164 che all'indirizzo di posta elettronica bn002@delegazioni.aci.it