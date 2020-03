Gli studenti leggono Dante e #restano uniti VIDEO Gli studenti del Liceo Livatino creano un video per celebrare il Sommo Poeta

La bellezza, l'arte, la cultura per resistere a questo momento difficile. E' il bel messaggio che arriva dal Sannio che propone un'iniziativa speciale per il Dantedì, la Giornata per Dante.

Un progetto che si celebra in tutta Italia con tanti eventi, tutti digitali per l’emergenza coronavirus.

E nel Sannio, Annalisa Caggianella, docente di Italiano presso il Liceo classico Medi-Livatino di San Marco dei Cavoti, racconta della bella iniziativa messa in campo con i propri alunni.

“In occasione del Dantedì – spiega -, io e i miei alunni, per sentirci vicini in questo periodo di lontananza e annullare il senso di smarrimento che ci pervade, abbiamo creato un video che propone le fotografie di tutti noi, nelle quali ciascuno regge un foglio con su scritto un verso dantesco. Alla fine, il messaggio più importante: l'hashtag #noileggiamoDante e #restiamouniti. Un messaggio di speranza che manca in questo periodo e che nasce anche dal mondo della scuola”.

E la speranza si può leggere negli occhi di questi ragazzi che rappresentano davvero il domani che oggi sembra incerto e lontano.