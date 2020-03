Condomini solidali, l'iniziativa di Civico22 "Un progetto di mutuo aiuto a partire dal piccolo contesto di un condominio"

Civico22, grazie al lavoro di tutti i Laboratori e, in modo particolare, a quello del Laboratorio dedicato al "Welfare generativo, Formazione, Scuola e Cura dell’infanzia", ha promosso la Campagna “Condomini solidali: restiamo vicini, restiamo accanto”. “Condomini Solidali - spiegano i promotori dell'iniziativa - uno spazio di solidarietà e supporto reciproco nell’emergenza Coronavirus. La quarantena forzata di questo periodo sta portando alla luce paure, ansie, solitudini. E’ necessario rompere il meccanismo di isolamento e di individualizzazione e continuare a tenere vive le relazioni attraverso la solidarietà e il mutuo aiuto. Il Covid19 ha già provocato ripercussioni molto forti sul futuro di tutti noi, sia sul fronte sociale che su quello economico". Di qui la voglia di "ripartire, pertanto, dalle alternative possibili e costruire condizioni diverse da quelle che ci hanno catapultato in questa crisi a partire dalla ricchezza delle relazioni sociali e di prossimità e dal valore dei legami sociali". Ed in merito viene evidenziato: "La crisi attuale sta dimostrando l'interdipendenza che esiste tra gli individui e allo stesso tempo il primato della comunità e della collettività. L'emergenza ci mostra chiaramente l'unica via di uscita nella solidarietà e nella collaborazione tra le persone mirate al perseguimento di un interesse collettivo. Condomini solidali è un'iniziativa di mutuo aiuto a partire dal piccolo contesto di un condominio. Come fare? Ogni cittadino può prendere il volantino che la nostra segreteria invierà in risposta alla email di richiesta, oppure presso uno dei punti di distribuzione che a momenti indicheremo, inserire i propri dati e appenderlo nel proprio condominio, offrendosi di fare spesa per la persona anziana, per la persona con problemi di mobilità o per chi ne fa richiesta all'interno del proprio palazzo".