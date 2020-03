Primo caso di covid a Montesarchio: "Tutto sotto controllo" Si trattarebbe di una donna ricoverata a Villa Margherita. Il sindaco: "Familiari in quarantena"

Primo caso di covid-19 a Montesarchio: si tratterebbe di una paziente di Villa Margherita, in cura da tempo presso la struttura e lì ancora ricoverata ma senza sintomi.

Il sindaco Damiano ha spiegato che i familiari della donna non hanno più avuto contatti con lei dal 15 marzo, passando il periodo dell'eventuale incubazione del covid.19 in quarantena, ma senza accusare alcun sintomo e dunque probabilmente scampando al contagio: ""Informo i cittadini che si è registrato un caso di positività al coronavirus relativo ad una persona di Montesarchio. Si tratta tuttavia di una persona già da tempo ricoverata a Villa Margherita dov'è tutt'ora, asintomatica. Precisiamo tuttavia che i familiari sono entrati in contatto col paziente per l'ultima volta il 14 marzo, e dunque siamo fuori dal periodo finestra per l'eventuale incubazione del covid-19. Nonostante ciò Il Comune prudenzialmente ha preso tutti i provvedimenti necessari ponendo in quarentena i familiari della persona risultata positiva e sta monitorando attentamente la situazione che, voglio precisarlo, è assolutamente sotto controllo".