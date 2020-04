Mastella consegna 200 mascherine al sindaco di San Leucio "Per donarle alle famiglie che vivono al confine tra San Leucio e Benevento”

"Ho consegnato al mio amico sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace 200 mascherine per donarle alle famiglie che vivono al confine tra San Leucio e Benevento”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Dal canto suo il primo cittadino di San Leucio Iannace ringrazia “l’amico Mastella per la disponibilità e nelle prossime ore provvederò a far consegnare alle famiglie le mascherine. Per sconfiggere questo virus bisogna restare a casa ma anche la collaborazione e la solidarietà istituzionale è importante”, conclude il sindaco Nascenzio Iannace.