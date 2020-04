Eccellenze sannite dietro l'algoritmo utilizzato dalla Regione Futuridea: "Esaminato e validato dal team composto dai ricercatori sanniti"

Il presidente di Futiridea, Carmine Nardone e tutto il Comitato Scientifico, si complimenta con il dottore Alessandro Perrella, Dirigente Medico Infettivologo dell' Ospedale Cardarelli di Napoli, con il Professore Salvatore Rampone, Direttore Scientifico di Futuridea e Professore Associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, e con l'ingegnere Valerio Morfino, del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi per il prezioso lavoro di analisi dei dati regionali sulla pandemia di coronavirus in corso.

L' algoritmo utilizzato dalla Regione Campania è stato infatti esaminato e validato dal team composto dai ricercatori sanniti. I Grafici sono stati determinanti per non farsi trovare impreparati: hanno permesso di sapere in anticipo quanti posti letto sarebbero stati necessari e hanno consentito di comprendere per tempo che bisognava chiedere alle persone di rimanere a casa.

Il dottore Perrella, così come l'ingegnere Morfino sono stati autori inoltre in passato di due saggi scientifici contenuti nel volume "Global Sustainability Inside and Outside The Territory", curato da Carmine Nardone e dallo stesso Salvatore Rampone, edito dalla World Scientific di Singapore. Ai ricercatori il ringraziamento per il lavoro prezioso per la collettività in un momento così difficile come quello che sta attraversando il nostro Paese ed il mondo intero.