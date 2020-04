Alviggi: sospendete protesto assegni per salvare commercianti VIDEO MESSAGGIO. L'appello: 13mila attività in difficoltà nel Sannio

“Siamo spaventati per quello che può succedere alle nostre aziende e ai nostri negozi”. Gianluca Alviggi, presidente Confesercenti Benevento interviene, attraverso un video messaggio, per denunciare la situazione di precarietà che si trovano a vivere gli esercenti chiusi per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

Una crisi terribile che rischia di danneggiare la situazione per sempre.



“Il decreto Cura Italia non ha curato noi. Siamo chiusi in casa senza sapere come sarà il futuro e dunque mi sembra necessario un appello alle istituzioni ad applicare anche per gli assegni bancari la sospensione dei termini. Procedura che, qualche giorno fa il Presidente del Consiglio dei Notai della provincia sannita, Ambrogio Romano, ha sensibilizzato i suoi colleghi ad applicare per le cambiali. Dunque chiedo che si faccia lo stesso per gli assegni bancari”.

“Il fine mese di aprile sarà un'ecatombe per gli assegni che torneranno indietro presso i notai o in protesto perché inevitabilmente non possiamo far altro. Non sappiamo come e quando potremo tornare alle nostre attività e che macerie troveremo, aiutateci dandoci del tempo per recuperare un po' di liquidità”.

Da qui l'appello di Alviggi al Prefetto, ai notai, al sindaco Mastella, a tutte le istituzioni e alla politica a salvaguardare 13mila commercianti.