Gesesa: avviso chiusura sportelli dal 6 al 14 aprile La comunicazione

La gesesa comunica che in via precauzionale e in coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute all'ordinanza della Regione Campania circa le misure preventive da assumere, ha deciso di chiudere gli sportelli di contrada Pezzapiana fino al 14 aprile compreso.

Per contenere i disagi si invitano quindi i Clienti a preferire l’utilizzo dei canali a distanza. "Il nostro Servizio Clienti, che risponde al numero 800 25 09 81, sarà lieto di assisterVi telefonicamente. Vi ricordiamo inoltre che per gestire le forniture comodamente online è disponibile l’Area Riservata My GESESA sul sito web www.gesesa.it e l’App Gratuita scaricabile sul proprio Telefono Cellulare. Le nostre e-mail: commerciale@gesesa.it, reclami@gesesa.it e credito@gesesa.it. Vi ringraziamo per la collaborazione, #andratuttobene #restiamoperativi #uniticelafaremo".