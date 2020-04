Covid-19, Asia e Comune attivano servizio per positivi a virus Due volte a settimane personale addetto ritireranno i sacchetti che saranno poi inceneriti

L'Asia comunica di aver attivato, di concerto con l’Amministrazione comunale, come da disposizioni impartite dalla Regione Campania, il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni. A partire da lunedì 6 aprile, due volte a settimana, un mezzo e degli operai dedicati provvederanno a prelevare i sacchetti secondo le indicazioni fornite dal Comune di Benevento e subito dopo partiranno alla volta di Acerra dove i rifiuti saranno inceneriti nel termovalorizzatore. I dipendenti saranno muniti di tutti dispositivi di protezione individuale e avranno uno spazio adeguato nello spogliatoio con annessa doccia, sanificante o prodotti per il lavaggio delle mani. Il veicolo usato, che verrà sanificato ogni qualvolta sarà utilizzato, sarà parcheggiato in un'area protetta e vigilata distante dal resto dell'autoparco.