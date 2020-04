Al San Pio analizzati 32 tamponi: 5 conferme di positività Negativi 13 test effettuati al personale sanitario. 29 i ricoverati sanniti

Trentadue tamponi analizzati manualmente, dei quali 5 sono risultati positivi ma non rappresentano nuovi casi ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Dei 32 tamponi processati, 13 sono relativi a personale dipendente dell’Azienda e sono risultati tutti risultati negativi. Questa la comunicazione dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento alle 18 di sabato 4 aprile. Restano dunque 34 le persone ricoverate nei reparti Covid. Di queste 29 persone sono residenti in provincia di Benevento, 5 in altre province.

Sono 4 le persone ricoverate in Terapia intensiva, 12 in sub intensiva – Pneumologia, 15 i degenti in Malattie infettive, due in Medicina interna e uno nell'area covid allestita nei pressi del Pronto Soccorso del Rummo.