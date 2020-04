Azzurro, il live virtuale degli studenti del Nicola Sala VIDEO La bella iniziativa del conservatorio di Benevento

Un concerto virtuale per non rinunciare all'arte durante l'emergenza coronavirus. Suonare a distanza ma uniti nello stesso tempo di una canzone che fa sognare.

E' la bella iniziativa del Conservatorio di musica di Benevento, Nicola Sala che affronta l'emergenza con la didattica a distanza continuando a formare i suoi giovani artisti.

E tra i piani messi in campo dalla direzione del Conservatorio c'è anche la distribuzione di 80 tablet in comodato d'uso agli studenti meno abbienti per permettere loro di proseguire il percorso di studi.

Ma non si smette di cercare anche la condivisione come è accaduto in questo bel concerto virtuale in cui i ragazzi della classe di musica pop reinterpretano Azzurro, tra le hit più amate di Adriano Celentano.