Covid-19. Impennata di casi nel Sannio: 22 nuovi positivi Nove le persone residenti nel Sannio decedute. Alta l'attenzione a Villa Margherita e a Paolisi

Ventidue nuovi positivi, 2 già accertati e 25 negativi: sono gli esiti degli ultimi 49 tamponi effettuati a domicilio dal personale del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione (Sep) dell’Asl Benevento. Il dato relativo alle positività alla SARS-CoV-2 interessa per la maggior parte (18 casi su 22) dipendenti del centro di riabilitazione “Villa Margherita” in sorveglianza sanitaria obbligatoria domiciliare. Salgono dunque a 99 le persone residenti in provincia di Benevento risultate contagiate.

“Dunque, il livello di attenzione su Villa Margherita e il monitoraggio all’interno della struttura e sul territorio continuano a essere alti. Già nei giorni scorsi – spiegano da via Oderisio -, inoltre, l’Asl Benevento ha avviato una serie di controlli all’interno di un’azienda di Paolisi di allevamento e commercializzazione di carni avicole. Effettuati tamponi su una parte del personale della struttura (delle 22 positività di oggi, 3 sono riconducibili all’azienda di Paolisi), attività che sta proseguendo e che sarà completata domani, con l’esecuzione di tamponi ai restanti dipendenti. L’Asl ha già provveduto a effettuare, tramite i propri medici veterinari, anche una verifica straordinaria sui cicli di lavorazione dell’azienda dai quali non è emersa alcuna criticità.

Infine, si comunica che sono risultati tutti negativi i test rapidi eseguiti sui pazienti e sul personale del reparto di Psichiatria (Spdc) dell’Asl ubicato all’interno dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento".

Sono nove le persone residenti nel Sannio che hanno perso la vita dopo essere state trovate positive e ricoverate al San Pio. a queste va aggiunta una decima vittima. si tratta di una persona residente fuori provincia ma ricoverata al Rummo.

Restano 30 le persone del Sannio ricoverate nell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A queste se ne aggiungono ulteriori 5 provenienti da altre province.

26 le persone positive a Benevento città.