Distribuzione mascherine e controlli, il bilancio dell'Ente 150 fermi in giornata e verbali, oltre 500 le richieste per le mascherine

Anche oggi è proseguita incessante l’attività dell’Unita Operativa per l’Emergenza Covid-19 costituita dal Comune di Benevento e coordinata dal Dirigente agli Affari Generali, Gennaro Santamaria. Presso il comando dei vigili urbani sono proseguite le operazione di distribuzione e prenotazione delle mascherine destinate alla popolazione cittadina.

“Nella giornata odierna - viene comunicato dall'Ente - abbiamo ricevuto oltre cinquecento richieste telefoniche di mascherine da parte dei cittadini delle varie zone della città. Domani, attraverso le associazioni ed alcuni dipendenti comunali, cercheremo di effettuare tutte le consegne rispetto alle richieste fin qui ricevute che ricordo essere superiore a mille e cinquecento. Insomma, qualsiasi cittadino abbia chiamato al nostro centralino ha trovato risposta e riceverà a casa le mascherine richieste. Vorrei chiarire inoltre che le mascherine comprate dall’amministrazione, con il contributo anche del sindaco, assessori e dirigenti sono 20mila e sono quelle di tipo chirurgico. Queste sono state consegnate alla popolazione per il tramite delle associazioni, organizzazioni, comitati territoriali oltre a quelle diffuse con alcuni ordini professionali e alcune parrocchie. Parte di queste mascherine sono state anche destinate a chi opera sul campo a difesa della popolazione come le forze dell’ordine, le strutture sanitarie, le associazioni di volontariato. Tutta l’attività è tracciata in quanto eseguita da i funzionari pubblici operanti presso il comando dei vigili. È bene chiarire infine che abbiamo avuto in donazione anche come Comune circa 20.000 mascherine del tipo a fascia che abbiamo dato allo popolazioni in aggiunta a quelle comprate dal Comune. Quindi nessun cittadino ha ricevuto l’uno al posto delle altre e tutti hanno ricevuto le mascherine chirurgiche e in più quelle a fascia”.

Inoltre, viene precisato: "Anche oggi sono proseguiti i controlli sul territorio da parte dei vigili urbani con oltre cinque pattuglie impegnate sul territorio nella sola mattinata domenicale. Oltre centocinquanta i fermi effettuati e tre i verbali elevati nella mattina. Il dirigente alla polizia municipale Santamaria e l’assessore Raffaele Romano si sono recati presso tutti i posti di blocchi presenti in città per portare agli operatori presenti gli auguri dell’amministrazione per la dell’amministrazione per la domenica delle palme oltre ad esprimere l’apprezzamento per il lavoro fin qui svolto".