Distribuzione mascherine, in campo il comitato Nord Est "I dispositivi di protezione individuale consegnati sono uno primo step"

Il comitato Nord Est Benevento interviene all'indomani dell'avvio della distribuzione in città delle mascherine donate dal comune ed assicura l'impegno a proseguire nella distribuzione 'porta a porta' dei dispositivi: "E’ iniziata sabato 4 aprile - scrive il comitato presieduto da Gennaro Iarossi - la distribuzione delle mascherine protettive, donate dal Comune di Benevento a tutti gli abitanti delle contrade Roseto, Olivola, Mancanfroni, Masseria Nuova, aderenti al Comitato, e tutta la zona a ridosso dell'ex campo di aviazione, iniziativa che rientra nel progetto del comitato denominato 'I cittadini devono rimanere a casa, al resto ci pensiamo noi'. La consegna, casa per casa, proseguirà fino a fine settimana grazie ai volontari del Comitato Nord Est, i dispositivi di protezione individuale consegnati sono uno primo step, augurandoci in un secondo. Si è ritenuto utile dotare le famiglie di una serie di dispositivi di protezione individuale, pur consapevoli che non potrà soddisfare tutte le esigenze, ma rappresentare comunque un aiuto e un segno di vicinanza da parte dell’Amministrazione e del Comitato in queste giornate difficili. Naturalmente questo non deve essere un invito ad aumentare gli spostamenti perché l’indirizzo è sempre quello di restare a casa e rispettare le disposizioni governative. Si ringrazia il sindaco e tutta l'amministrazione del comune di Benevento".