Il Comitato Centro storico distribuisce mascherine Il gruppo ha diffuso i dispositivi di protezione assegnati dal Comune

Ieri il Comitato Centro Storico di Benevento ha distribuito i dispositivi di protezione.

"Abbiamo provveduto alla distribuzione delle mascherine affidateci dagli addetti del Comune di Benevento. La consegna - scrivono - è avvenuta sia a domicilio per alcuni anziani, sia in Largo Trescene (ndr ieri) dalle ore 17.00 alle 18,15 come da avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato di Quartiere Centro Storico, che conta oltre 1300 iscritti. Avremmo preferito distribuire ramoscelli d'ulivo benedetti, ma dobbiamo piegarci alle tristi necessità di questi giorni...".