Unisannio, parte aperitivo col prof. Da stasera brevi interviste studenti-professori in diretta facebook

"L’Università degli Studi del Sannio sin da subito ha messo in campo i propri mezzi per non sospendere le attività didattiche. Infatti - chiarisce l'Ateneo -, da tempo utilizziamo la piattaforma Cisco Webex per le lezioni, esami e sedute di laurea. Tutto questo per non rallentare il percorso accademico di noi studenti.

“Mai come in questo momento è importante che la comunità Unisannio faccia sentire la sua presenza, non solo con lezioni, esami e lauree, ma anche con momenti di informazione e, perché no, di socializzazione.”

Ed è proprio in quest’ottica che noi studenti Unisannio per rafforzare ancora di più questo clima di vicinanza e solidarietà, e per stemperare la monotonia della quarantena che tutti stiamo vivendo, abbiamo proposto, e subito ricevuto l’appoggio del nostro Rettore Canfora, l’iniziativa “Aperitivo col Prof.”: un frizzante ciclo di brevi video interviste studenti- professori accompagnati dal nostro drink preferito, legando la materia del docente al problema pandemico.

Partiremo questo lunedì alle ore 19.00 con una diretta Facebook sul canale ufficiale dell’Ateneo. Le interviste andranno in onda tutti i lunedì, martedì e mercoledì fin quando non potremo rincontrarci per un aperitivo tutti insieme in aula".