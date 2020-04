Lombardi (Ugl): assistenza a 400 aziende Per le procedure di ammortizzatori sociali

“Sono circa 400 le aziende in provincia di Benevento cui stiamo fornendo gratuitamente l’assistenza sindacale per le procedure di ammortizzatori sociali”.

Lo rende noto il segretario provinciale della UGL di Benevento Alberto Lombardi. “E’ superfluo precisare – dice Lombardi, in linea con le direttive nazionali del Segretario generale Paolo Capone - che la responsabilità di ognuno di noi in rapporto con l’allarmante epidemia in corso che ha procurato e, purtroppo, comprometterà anche in maniera irreversibile, la tenuta di molte realtà produttive, dovrà distinguerci dalle altre organizzazioni sindacali, escludendo qualsiasi forma di vantaggio e operando con l’esclusivo fine di sostegno”.

Le richieste che perverranno alla UGL di Benevento verranno esaminate, stante le limitazioni imposte dal DPCM del 22/03/2020, a mezzo conferenza telefonica (Alberto Lombardi 379 1291177) o a mezzo mail (segreteriabenevento@ugl.it).