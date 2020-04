I sindacati: test rapidi dipendenti aziende prima riapertura Nuova videoconferenza tra Cgil, Cisl e Uil con Prefettura, Inail, Inps e Confindustria

Nuovo incontro telematico del Tavolo di crisi aperto dalla Prefettura di Benevento, per organizzare tutte le attività al fine di prevenire i rischi di diffusione del Covid 19 nelle strutture sanitarie.

“Il tavolo – spiegano in una nota congiunta i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Luciano Valle, Doriana Bonavita e Luigi Simeone - è stato composto con molta sagacia da sua eccellenza il Prefetto, con tutti i soggetti istituzionali a vario titolo in prima linea nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio, Responsabili Territoriali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASL, INAIL, Sindacati, Confindustria si sono scambiati notizie e indicazioni indispensabili per una strategica sinergia utile sempre ma indispensabile in queste ore.

Le indagini delle forze dell’ordine su RSA, Cliniche Private che si preparano a ricevere malati in via di positivizzazione e bisognevoli di quarantena costituiscono la prima azione per la prevenzione già in corso così come condiviso nell’ultimo incontro, come sindacati abbiamo sollecitato ed trovato riscontro sia da Confindustria che dalle altre parti, ognuna per la propria funzione, per una comune attività di Moral Suasion finalizzata alla istituzione di tavoli aziendali per la ricerca di “ Intese per la condivisione di scelte organizzative e protocolli di sicurezza” previsti dagli accordi nazionali del 14 marzo e del 24 Marzo, specifico per il comparto della Sanità, ciò soprattutto in presenza di richieste di autorizzazioni pervenute alla Prefettura”.

Durante la videoconferenza i sindacati hanno chiesto “e registrato la disponibilità di Confindustria affinché prioritariamente, e comunque da predisporre nel breve tempo, la somministrazione di Test Rapidi per tutti i lavoratori chiamati a riprendere le attività. Le prossime ore saranno determinanti per scongiurare altri focolai così come purtroppo abbiamo dovuto registrare sul Territorio di Benevento, e in tal senso il tavolo Territoriale di crisi sarà aperto e di riferimento per sollecitare le iniziative aziendali di condivisione sia pubbliche che private, con il sindacato è impegnato a sollecitare l’applicazione dei protocolli nazionali e a segnalare per interventi specifici le realtà rilevate e particolarmente a rischio per lavoratori e cittadini”.