Il Rotary dona 100 mascherine alla Prefettura Saranno distribuite alla case di riposo autorizzate dagli ambiti di competenza

Il Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta ha ricevuto in dono dal Rotary Club di Benevento 100 mascherine e ha rivolto un sentito ringraziamento per lo spirito di collaborazione evidenziando come "tale gesto dimostri quel senso di amicizia che unisce istituzioni e mondo associativo per superare questo difficile momento".

"Il Prefetto - viene comunicato in una nota - ha destinato il materiale ricevuto ai responsabili dei 5 Ambiti Territoriali di questa provincia, ai quali è stata già data indicazione sulla necessità che vengano effettuati controlli sull’osservanza delle disposizioni dettate in materia di contenimento del virus Covid-19. Le mascherine saranno distribuite alle Case di Riposo autorizzate dagli ambiti di competenza, attesa la estrema vulnerabilità degli ospiti e l’esposizione degli operatori".