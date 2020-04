Avicola Mauro: ASL effettua 58 tamponi a personale e famiglia Paolisi. “Siamo grati al management dell’ASL per aver in tempi brevi pianificato questo controllo"

Questa mattina, come già programmato e concordato dallo scorso fine settimana, il personale medico del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Benevento, ha effettuato il tampone ai dipendenti e collaboratori, nonché ai familiari dei congiunti che attualmente sono risultati positivi al test da Covid-19.



“Siamo grati al management dell’ASL per aver in tempi brevi pianificato questo controllo diffuso che ha l’obiettivo prioritario di circoscrivere in tempo utile una possibile diffusione del contagio e, non di meno, è un passaggio necessario per garantire e tranquillizzare tutti noi e le comunità del comprensorio caudino. In ultimo, i test a tutto il personale dipendente, ai collaboratori e a noi familiari, rappresentano la strada maestra per pianificare, una volta ufficializzati tutti gli esiti, un ritorno alla produzione”.



Al termine della mattinata il personale sanitario dell’ASL ha effettuato complessivamente 48 tamponi ai dipendenti e collaboratori e 10 ai familiari.