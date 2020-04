Inail apre sportello telefonico per infezioni da Coronavirus I contagi da Covid-19 dei dipendenti delle strutture sanitarie sono infortuni sul lavoro

I contagi da Covid-19 di medici, infermieri e operatori di strutture sanitarie, sia dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, in generale, di altra struttura sanitaria, pubblica o privata, assicurata con l’Istituto, avvenuti in ambiente di lavoro o per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono da considerarsi infortuni sul lavoro.

La Sede Inail di Benevento, per rispondere a quesiti, dubbi o difficoltà relativi alla presentazione delle denunce e dei certificati, ha attivato, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, un numero di telefono dedicato - 0824 353319 – presidiato da operatori sanitari.

Tutte le iniziative adottate dall’Inail per fronteggiare e contenere l’emergenza sono comunque consultabili al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/covid19-misure-dell-istituto.html