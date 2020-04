Covid19. Puzio: artigiani insieme su fb per affrontare crisi Il consigliere delegato alle politiche giovanili invita ad unirsi all'iniziativa sui social

“La battaglia contro il coronavirus si combatte anche con una straordinaria gara di solidarietà. Come quella in cui si è impegnato il Comune di Benevento, e io personalmente, a favore di tutti gli artigiani che, non rientrando nei codici Ateco indicati dal governo nel decreto “Cura Italia”, sono stati costretti a sospendere le proprie attività".

Così il consigliere delegato alle politiche giovanili, al turismo e all’artigianato per il Comune di Benevento, Antonio Puzio (Moderati).

"In attesa - prosegue - dell’apertura del conto corrente a loro dedicato, sul quale verranno raccolte donazioni ed il ricavato della vendita dei beni, nuovi e usati, da effettuarsi attraverso la piattaforma web allestita per l’occasione, invitiamo gli artigiani a iscriversi alla pagina facebook ‘Grandi Artigiani Benevento’. Il gruppo è stato creato per riunire gli artigiani del territorio beneventano, uno tra i settori più colpiti da questa grave crisi e sicuramente una tra le categorie che sappiamo avere meno tutele, alla quale abbiamo ritenuto doveroso essere vicini con un nostro, seppur modesto, contributo. Questo il link della pagina facebook alla quale iscriversi: https://www.facebook.com/groups/grandiartigianibenevento/. In parallelo stiamo portando avanti le procedure burocratiche che ci permetteranno presto di andare avanti con l’importante iniziativa di solidarietà, aperta a tutti coloro che vogliano partecipare alla raccolta fondi”".