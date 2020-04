La Provincia acquista visiere scudo per operatori 118 Domani alle 12 la consegna alla Rocca dei Rettori

Il Dirigente responsabile della Centrale del 118 dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, Ciriaco Pedicini, ritirerà, domani mercoledì 8 aprile, alle ore 12.00, presso la Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori, n. 20 visiere-scudo per gli Operatori del servizio di soccorso, messe a disposizione dalla Provincia.

Lo comunica il Presidente Antonio Di Maria, che ha voluto sottolineare come anche l’acquisto di questo materiale di protezione sanitaria sia stato individuato, come quello già consegnato nelle scorse ore, con l’avallo tecnico-scientifico dell’Azienda Ospedaliera.

Il provvedimento di acquisto costituisce un altro passaggio attuativo della deliberazione dando attuazione nelle azioni della delibera presidenziale n. 50/2020 adottata d’intesa con i Consiglieri provinciali.

Le visiere-scudo costituiscono un presidio di rilevante importanza per gli Operatori sanitari che tutti i giorni prestano servizio sul territorio e che, in questa emergenza pandemica da Coronavirus, risultano particolarmente esposti a possibili contagi, come purtroppo, dimostra il caso della prima vittima sannita di Covid-19 che era appunto in servizio presso il 118. Il Presidente della Provincia ha assicurato, a nome personale e dello stesso Consiglio Provinciale che non mancherà di intervenire anche nei prossimi giorni per testimoniare con gesti concreti la solidarietà a chi è in prima linea nella lotta al Coronavirus.