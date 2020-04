I Carabinieri accanto alla Caritas per gli aiuti ai bisognosi Distribuzione presso la Caserma della Ex Scuola Allievi Carabinieri

L’attuale critica situazione economica in cui si sono trovate tante famiglie, in seguito alle misure straordinarie prese per contrastare e contenere la diffusione dell’epidemia da Coronavirus, costringe anche molte persone, soprattutto quelle più indigenti in uno stato di emergenza alimentare: non sono pochi, infatti, quelli che, non avendo nessuna entrata economica, non riescono a sostentarsi in maniera autonoma.

A partire dal prossimo 9 aprile, Giovedi Santo, per alleviare una situazione che per alcuni nuclei familiari è davvero drammatica, su iniziativa della Caritas Diocesana, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri, si sta organizzando ed allestendo la sede logistica per il deposito e la distribuzione dei generi di prima necessità a favore delle persone e dei gruppi familiari più indigenti di Benevento presso la Caserma della Ex Scuola Allievi Carabinieri. Il personale della Benemerita disciplinerà l’afflusso all’ingresso della struttura secondo un percorso obbligato e gli opportuni distanziamenti sociali ed effettuerà un controllo preventivo sull’autocertificazione e identità dei beneficiari, che consentirà di ritirare il paniere alimentare.

L’affluenza seguirà un ordine prestabilito che sarà (presentazione del voucher all’ingresso della ex scuola allievi, su cui è indicata la data e l’ora del ritiro). Si raccomanda di presentarsi al cancello il giorno ma soprattutto nell’ora esatta al fine di evitare assembramenti e attese così da permettere un regolare ingresso e deflusso dalla struttura. Una volta ammessi, consegnare al responsabile della distribuzione:

1.voucher;

2. autocertificazione;

3. documento di riconoscimento.

Senza la consegna di questi documenti non sarà consegnato il paniere alimentare. Tutte le autocertificazioni saranno successivamente vagliate e sottoposte alle verifiche di carattere finanziario, al fine di indirizzare gli aiuti umanitari verso le persone realmente più bisognose.