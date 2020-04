Per Pasqua le uova della Croce rossa ai bimbi della città "Verranno donate sabato insieme ai pasti caldi distribuiti dal comune alle famiglie in difficoltà"

Anche quest’anno, il Comitato Croce rossa italiana di Benevento donerà le uova di Pasqua ai bambini della città. "L’iniziativa - ricorda la croce rossa - che, da oltre vent’anni, si ripete durante il periodo pasquale non mancherà neanche per la Pasqua 2020. Anche se non sarà possibile, come per gli anni scorsi, trascorrere un pomeriggio insieme a guardare un cartone animato, i Volontari della Cri di Benevento riusciranno comunque a portare un pensiero pasquale ai bambini ed a strappare loro un sorriso. D’intesa con il sindaco e l’assessore Ambrosone, si è deciso che le uova verranno donate sabato 11 aprile unitamente ai pasti caldi, in distribuzione da parte del Comune durante i giorni dell’emergenza, alle famiglie in difficoltà. Analoga iniziativa verrà condotta dai Volontari delle sedi territoriali CRI di Telese Terme e San Lorenzello".