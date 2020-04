Due nuovi casi di Covid-19 nel Sannio: 139 i positivi I dati di oggi, sabato 11 aprile, comunicati dall'azienda sanitaria locale

Aumenta di due unità il numero di persone risultate positive al Covid - 19 nel Sannio. E' quanto emerge dai dati comunicati dall'Asl di Benevento che ad oggi, sabato 11 aprile, registra 139 persone contagiate dal Coronavirus nella provincia sannita (ieri erano 137), dieci i decessi e tre le guarigioni. Sono questi i numeri fotografati nella tabella elaborata dal Servizio Epidemiologia dell’azienda sanitaria locale. Dati riferiti ai casi segnalati entro le ore 24 del 10 aprile. Ad oggi infatti si registra un aumento del numero dei decessi registrati nel Sannio, così come comunicato questa mattina dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento (LEGGI QUI).

Delle 139 persone risultate positive 31 sono ricoverate presso il nosocomio sannita, 27 in altre strutture, 2 sono ricoverate in altre province e 79 sono a domicilio.

In particolare, in base ai dati comunicati dall'Asl il numero più alto di persone contagiate si registra nella città capoluogo: a Benevento sono 31 i soggetti positivi al Covid – 19. In provincia, invece, il comune con il maggior numero di casi (19) resta Paolisi che come si ricorderà fino al 18 aprile è stata individuata come 'zona rossa'.

A seguire, 9 i casi a San Giorgio del Sannio, 8 ad Airola e Cusano Mutri, 7 a Ceppaloni e 5 a San Salvatore Telesino. Mentre i comuni in cui ci sono 3 casi sono: Amorosi, Circello, Morcone, Pago Veiano, Sant'Angelo a Cupolo, San Bartolomeo, Sant'Agata de' Goti.

Sono 2 invece le persone risultate positive al Covid19 nei seguenti comuni: Apice, Apollosa, Bucciano, Guardia Sanframondi, Paupisi, Torrecuso.

Un solo caso invece è stato registrati nei comuni di Calvi, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Dugenta, Faicchio, Foglianise, Fragneto Monforte, Melizzano, Montesarchio, Moiano, Paduli, Pesco Sannita, Pontelandolfo, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Santa Croce del Sannio e Vitulano