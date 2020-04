Covid19. Altri due decessi all'ospedale San Pio Cresce il numero delle vittime. La situazione nel bollettino dell'azienda ospedaliera

Due nuovi decessi per covid19 nel Sannio. Sono morti un uomo di oltre 90 anni della provincia di Benevento, e un 74enne residente in altre province. Sale il bilancio dei decessi all'ospedale San Pio: 16 i morti sui complessivi 167 riciverati (sospetti 99, accertati 68) dal mese di febbraio presso l'area covid dedicata.

E' quanto comunica con il consueto bollettino, aggiornato alle ore 12 di oggi, l'azienda ospedaliera. Sono 36 i pazienti positivi attualmente ricoverati: 6 in terapia intensiva tutti della provincia di Benevento, uno in meno rispetto a ieri.

Undici i pazienti in pneumologia / sub intensiva (di cui 9 della provincia di Benevento e 2 di altre province).

Tredici i ricoverati nel reparto malattie infettive (di cui 11 della provincia di Benevento e 2 di altre province).

Cinque le persone ricoverate in medicina interna (di cui 4 della provincia di Benevento e 1 di altre province).

Un paziente si trova ricoverato in area isolamento covid19 dedicata in pronto soccorso.

Due i pazienti dimessi oggi, entrambi residenti in provincia di Benevento.

I pazienti sospetti sono 11 (di cui 10 della provincia di Benevento e 1 di altre province).

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura Villa Margherita ricoverati a causa del covid19 presso l'area dedicata sono stati ad oggi 15 (quattro di questi sono deceduti).

Dei 68 pazienti accertati positivi al Covid 19, trattati da febbraio presso l'area Covid dedicata, 52 sono residenti della provincia di Benevento.