Uil, Pagliuca: "Solidarietà al comune di Paolisi" Il commento del segretario della Uil Fpl dopo la dichiarazione di zona rossa del centro caudino

Il segretario generale della Uil Fpl, Antonio Pagliuca interviene all'indomani della dichiarazione di 'zona rossa' per il comune di Paolisi. L'esponente dell'organizzazione sindacale esprime solidarietà alla comunità e al sindaco del piccolo centro della Valle Caudina e in una nota afferma: "Desidero esprimere a nome mio e di tutta l'organizzazione sindacale Uil Fpl la massima solidarietà a tutti gli abitanti, ai dipendenti comunali e al sindaco". Di qui il messaggio alla comunità del comune della Valle Caudina: "Di sicuro i cittadini di Paolisi non si faranno abbattere da questa evenienza che comporta ingressi ed uscite dal territorio comunale solo in caso di estreme necessità sanitarie e di emergenza. Occorrono pazienza e forza d'animo - commenta Pagliuca - e bisogna, non smetteremo mai di ricordarlo, restare a casa e seguire tutte le indicazioni necessarie per minimizzare la diffusione del virus. In questo modo, senza dubbio, tutto sarà superato nel migliore dei modi".