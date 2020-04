Nuovo contagio a Montesarchio Lo ha annunciato il sindaco: "Collegato con Villa Margherita, è in quarantena da 16 giorni"

Nuovo contagio a Montesarchio. Lo ha comunicato il sindaco Franco Damiano: "Comunichiamo che un altro cittadino di Montesarchio, il terzo allo stato, è risultato positivo al tampone per rintracciare la presenza del Covid-19.

La persona risultata positiva, come da strategia comunale, è comunque da oltre 15 giorni in quarantena domiciliare presso la sua abitazione: sta bene e non ha particolari problemi.

Si tratta di un contagio derivante dal caso Villa Margherita, ma la situazione è ampiamente sotto controllo avendo deciso il Comune alle prime voci riguardanti la struttura di porre in quarantena domiciliare tutte le persone che ci erano state e chi con loro era entrato in contatto.

Tutti i casi verificatisi a Montesarchio, e dunque i tre attuali e la signora purtroppo deceduta, sono riconducibili ai focolai di Villa Margherita e dell'azienda avicola di Paolisi.

Informiamo inoltre che nella giornata di domani saranno effettuati altri tamponi su persone entrate in contatto anche in maniera molto latente con chi è risultato positivo. Puntiamo così ad avere un quadro quanto più possibile chiaro sulla situazione per contenere al massimo il contagio, così come avvenuto dall'inizio della pandemia"