"La Meridiana" dona un ecografo all’ospedale "San Pio" Prosegue la gara di solidarietà per fronteggiare l'emergenza

Un ecografo Chison (mod. Sonobook con tre sonde e carrello), dal valore di circa ventimila euro, è stato donato dalla Cooperativa sociale “La Meridiana” all’ospedale “San Pio” di Benevento per potenziare le prestazioni sanitarie in questa fase di emergenza da Covid 19.

L’ecografo è stato consegnato in tarda mattinata dai dottori Wladimiro Iarriccio ed Enzo Giangregorio, rispettivamente Presidente e Direttore della Coop. “La Meridiana” di Benevento, ai dottori Carmine Franco Muccio (Dirigente UOC Neuroradiologia) e Giovanna Guiotto (Direttore UOC Medicina d’Urgenza Pronto Soccorso) in servizio presso l’azienda ospedaliera “San Pio” del capoluogo sannita. Alla consegna erano presenti anche i collaboratori della cooperativa sociale Enzo Giorgione e Luigi De Nicola (come da foto allegata).

“In questo particolare e drammatico momento storico di grande emergenza sanitaria – ha detto il presidente Iarriccio - i medici e gli operatori sanitari sono esausti ma continuano incessantemente a lavorare per noi, rischiando la loro vita. Non possiamo che ringraziarli e far sentire loro la nostra presenza. Ci rendiamo conto che la nostra donazione al reparto COVID dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento rappresenta solo un piccolo contributo convinti che solo tutti insieme, ognuno per la propria parte, possiamo riuscire a vincere questa complessa battaglia”.