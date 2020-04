Aiuti concreti alle famiglie in difficoltà da Io X Benevento Grazie alle donazioni di privati e attività commerciali, aiuti concreti alle persone in difficoltà

Si chiama “Dona un Sorriso” il progetto di solidarietà sociale messo in campo dall’Associazione IO X Benevento che attraverso il bollettino settimanale della solidarietà comunica il numero delle donazioni arrivate a 72 famiglie. Generi alimentari e non solo. Tutto quello che può servire in una casa dove a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus le famiglie si trovano in serie difficoltà economiche. Un lavoro fatto con discrezione e dedizione quello della 'squadra' coordinata da Giuseppe Schipani.

“Oltretutto – spiegano da Io X Benevento -, si aggiungono anche altre forme di donazioni per regalare “Sorrisi” a chi sta vivendo questa emergenza con grande difficoltà. Grazie alla sensibilità dell’Ottica Gianni Balestrieri saranno donate 100 montature di occhiali per coloro che hanno problemi di vista. E’ possibile, dunque, recarsi in associazione e procedere con la relativa istruttoria per accedere alla donazione.

L’Associazione, inoltre, comunica che grazie alla straordinaria sensibilità di alcuni iscritti, tra cui imprenditori e commercianti, continuerà a donare delle mascherine di protezione. E’ doveroso evidenziare e ringraziare sentitamente, Annibale Melchiorre e Paola Mucci di Cartamatta, che hanno donato 50 mascherine cucite con le loro mani e che stanno continuando a produrne altre.

Doveroso trasferire sentita gratitudine anche a Pino Salierno, dottore commercialista e ormai manager e imprenditore di alcune rinomate Società del nord che ha fatto donare da una famosa ed importante casa della moda italiana, 100 mascherine che nei prossimi giorni arriveranno in associazione per distribuirle ai cittadini.

Ovviamente, si continua, confidando nella generosità dei donatori che ricordiamo doverosamente e che non dimenticheremo mai per il loro straordinario contributo di amore e di generosità”. E l'associazione vuole poi ringraziare tutti coloro che hanno donato qualcosa per le persone in difficoltà. Un lungo elenco di nomi e attività commerciali ai quali va il grazie di Io X Benevento.