Commercianti sull'orlo dell'ecatombe, Alvigi scrive a Mastella "Dalle banche si esce sconfitti e mortificati occorre facilitare l'accesso al credito"

“Mi rivolgo a Lei quale massima istituzione di Benevento per informarla dei problemi urgenti della mia categoria... Liquidità subito e protesto di assegni e cambiali”.

Comincia così la lettera indirizzata al sindaco di Benevento Clemente Mastella e inviata per conoscenza anche alla senatrice Sandra Lonardo e firmata da Gianluca Alviggi presidente della Confesercenti del Sannio, componente della giunta Camerale di Benevento “ma – precisa - innanzitutto commerciante”.



“Il nostro caro presidente Conte – scrive Alvigi - giorni fa ha sbandierato pronta liquidità alle imprese.

Subito 25000 euro con garanzia dello stato al 100%. Ad oggi nessuna banca sa ancora cosa fare, non accettano richieste vogliono bilanci reating buoni, nessuna macchiolina alcuna crif ecc. ecc. Morale della favola i soldi li daranno solo a chi li ha. Si esce dalle banche sconfitti e mortificati, se il governo non dà regole chiare alle banche e non facilita l'accesso a questi soldi sarà un'ecatombe. Imminenti saranno migliaia di fallimenti, ognuno di noi ha cambiali e assegni in mano ai fornitori ormai con la chiusura da 2 mesi le riserve sono estinte e il protesto sarà inevitabile.

Urge la semplificazione della accesso al credito senza condizioni vincolanti velocità di erogazione e sospensione dei protesti almeno fino a fine emergenza. Questo grido di aiuto è per le 13000 imprese del commercio le loro famiglie e i dipendenti tutti”.