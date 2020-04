Ancora donazioni di mascherine all'ospedale Fatebenefratelli Il bel gesto dell'avvocato Dimitri Monetti

Nell’ambito di iniziative intraprese dalle varie associazioni a sostegno degli operatori sanitari, continua l’impegno dell’Avvocato Dimitri Monetti a favore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli di Benevento. L’avvocato Dimitri Monetti, socio del Rotary di Benevento, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme, assistente di Materie Giuridiche presso l’Università degli Studi del Sannio, grazie ai suoi rapporti con aziende napoletane, operanti in Cina, è riuscito ad ottenere un altro stock di mascherine di protezione individuale N 95 FFP2 della 3M donate in tempi rapidi, all’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, che ha apprezzato il gesto di liberalità, dal momento che la produzione italiana dei DPI non ha raggiunto ancora il pieno regime.

Il Superiore dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento Fra John Mark Languino Languez, ha apprezzato nuovamente il gesto filantropico dell’Avvocato Monetti. Un sentito grazie gli viene rivolto anche dal Direttore Sanitario del Nosocomio, Dr. Giovanni Guglielmucci e dal Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Carozza, che apprezzano l’ulteriore sforzo del professionista cervinarese.