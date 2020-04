San Pio, resta stabile a 31 il numero dei malati di covid19 I numeri dell'azienda ospedaliera di Benevento

Resta stabile il numero dei ricoveri per Covid19 all'ospedale San Pio di Benevento. Ancora 31 i pazienti ricoverati secondo il consueto bollettino, aggiornato alle ore 12 di oggi. Ventisette sono della provincia sannita, 4 i casi provenienti da altre province.

Sei i casi trattati in terapia intensiva – di cui 5 della provincia di Benevento e 1 di altre province.

Dieci i pazienti in pneumologia / sub intensiva (di cui 9 della provincia di Benevento e1 di altre province).

Tredici i ricoverati nel reparto malattie infettive (di cui 11 della provincia di Benevento e 2 di altre province).

Due le persone ricoverate in medicina interna, entrambe della provincia di Benevento.

I pazienti sospetti sono 12 (di cui 10 della provincia di Benevento e 2 di altre province).

Nessun dimesso, nessun decesso.



I pazienti provenienti dalla Casa di Cura Villa Margherita ricoverati a causa del covid19 presso l'area dedicata sono stati ad oggi 15 (sei di questi sono deceduti).