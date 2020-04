Asia e comune: da lunedì terzo lavaggio straordinario strade In collaborazione con Provincia, Coldiretti, Cia e comitati di quartiere

Lunedì, 20 aprile, sarà avviato il terzo lavaggio straordinario delle strade cittadine e delle contrade. A comunicarlo l'Asia di Benevento che illustra anche il percorso e le strade interessate dal provvedimento: "Si partirà con la sanificazione del rione Libertà e, nei giorni successivi, del centro storico, della zona alta, dei quartieri Pacevecchia, Ferrovia e Capodimonte".

L'azienda Servizi Igiene Ambientali si avvarrà, anche in questo caso, della collaborazione della Provincia, della Coldiretti, della Cia e dei comitati di quartiere Cancelleria e Madonna della Salute che garantiranno la copertura dell'intera area cittadina e tempi di intervento più brevi.

“Gli interventi di sanificazione – specifica l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro – saranno effettuati anche questa volta per assicurare la maggiore igiene possibile delle aree pubbliche attraverso l'utilizzo di prodotti in linea con le normative dettate dalla Regione Campania e dall'Istituto Superiore di Sanità. Abbiamo iniziato ad effettuare la disinfezione, di concerto con l'assessorato all'Ambiente del comune di Benevento, ancor prima del lockdown affinché la salute dei cittadini fosse tutelata da subito e ad ampio raggio. Mi preme ringraziare nuovamente la Provincia, le associazioni e i comitati di quartiere che collaborano con l'azienda nelle operazioni di sanificazione consentendo una copertura totale e veloce della città e delle contrade”.