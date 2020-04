Nel Sannio l'iniziativa 'Lilt X Te' a sostegno dei cittadini Dal supporto psicologico a quello nutrizionale: ecco i servizi garantiti ai cittadini

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento ha aderito all'iniziativa nazionale “Lilt per Te”, votata ad esaltare, ancor meglio, il prezioso ruolo di “prevenzione primaria” esercitato quotidianamente dall'associazione.

“In attesa di riprendere le attività ambulatoriali - dichiara il presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione - con l'avvio delle fasi 2 e 3 dello stato emergenziale socio-sanitario che sta attraversando il nostro Paese dovuto al COVID-19, la sede beneventana della Lilt, su invito della sede centrale, ha inteso attivare un servizio aggiuntivo, complementare e di sostegno (alla già attiva linea verde nazionale “Sos LILT 800-998877”), offrendo un un nuovo servizio a favore della nostra comunità. Infatti, già da martedì 14 aprile, è partito, in contemporanea in tutta Italia, il servizio “LILT per Te 800-662492” con consulti telefonici con medici della nostra associazione che resteranno a disposizione degli utenti dalle ore 10 alle ore 15, dal lunedì al venerdì. 'Lilt per Te', in pratica, è una nuova prestazione che la nostra associazione dedica ed erogherà a tutti coloro che, stando a casa, potrebbero modificare alcuni comportamenti salutari, come ad esempio la ripresa e/o il maggior consumo di tabacco, un'errata alimentazione ed una maggiore sedentarietà. Una vera e propria task force nazionale composta da esperti qualificati in grado di poter rispondere ai quesiti posti dagli utenti ed accompagnarli, così, in un percorso che ha l'obiettivo di motivare al cambiamento. Nello specifico, la LILT di Benevento metterà a disposizione della propria comunità la professionalità della psicologa Ilary Furno e della nutrizionista Tonia Schipani”.

Inoltre, la Lilt di Benevento comunica che "sempre per essere vicina ed utile alla propria comunità, nei giorni scorsi, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ha donato allo Sportello Solidale Alimentare del Comune di Benevento 96 bottiglie di “Olio della salute” che, in origine, erano destinate ai banchetti nelle piazze italiane per la consueta 'Settimana nazionale per la prevenzione oncologica' (manifestazione nazionale che, a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19, è stata rinviata). Le 96 bottiglie di olio-extravergine d'oliva sono state donate per chi ne ha più bisogno e non riesce ad accedere ai beni essenziali".