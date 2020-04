La Flp: "Smart working dipendenti pubblici è irrealizzabile" "Con questa modalità si potrebbe registrare un taglio del 50 per cento delle assunzioni"

Il Coordinamento territoriale Flp Funzioni locali di Benevento ancora una volta si schiera contro "lo smart working per i dipendenti pubblici”. Il sindacato infatti lo ritiene “irrealizzabile e non produttivo per le esigenze dei cittadini e per l'assunzione dei giovani e inoccupati”.

“I motivi che ci hanno indotto a chiarire l'argomento in questo periodo buio che attraversa l'Italia a causa del Covid-19 – spiega Giuseppe De Nigris – sono molteplici. Tale procedura si deve limitare solo a quei dipendenti pubblici abilitati. Difatti, nessun Ccnl e normativa legislativa vigente può sancire che i dipendenti pubblici possano essere utilizzati per lo Smart Working. E' vero – spiega poi la Flp - che la tecnologia informatica e del digitale avrebbe già superato il tipo di lavoro nello snellire le procedure asfissianti della burocrazia esistente nella Pubblica Amministrazione, ma è pur vero il contrario in quanto il lavoro agile da casa comporterebbe un taglio netto del 50% dei posti da occupare dei giovani ed inoccupati, che si vedrebbero esclusi senza speranza dal mondo del lavoro”.

Ed ancora, secondo De Nigris l'innovativa modalità di lavoro, che è bene precisare viene attuata in questo periodo di emergenza sanitaria per lenire e prevenire le eventuali disfunzioni della pubblica amministrazione, per i cittadini “gli impiegati pubblici diventerebbero invisibili per la mancanza di contatto sia umano che di servizio per il disbrigo di pratiche amministrative e contabili comportando un danno alla stessa collettività”.