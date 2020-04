Avicola Mauro: 12 tra dipendenti e titolari guariti 12 su 17 esaminati negativi. "Nuovo caso a Paolisi scollegato da azienda"

6 dipendenti Avicola Mauro sono già guariti. Lo ha comunicato la stessa azienda in una nota: "L’ASL Benevento ha comunicato in giornata l’esito dei tamponi di “richiamo”, effettuati lo scorso 22 aprile. In merito ai nostri dipendenti, si sono negativizzati 6 (sei) su 8 (otto) esaminati, mentre relativamente ai componenti il nucleo famigliare si sono negativizzati 6 sei su 9 nove esaminati.



Purtroppo, sempre in giornata, nella nostra comunità di Paolisi è stato riscontrato un nuovo caso positivo al Covid 19, in alcun caso riconducibile all’azienda avicola Mauro.



Al nostro concittadino auguriamo una pronta guarigione e ci stringiamo in un abbraccio virtuale alla sua famiglia, ben comprendendo il dolore e l’angoscia che si prova in questa situazione.



Il nostro monito e la nostra visione in queste settimane non sono cambiati, anzi si sono rinforzati con il passare dei giorni, a questa grave emergenza resistiamo solo uniti, riscoprendo il valore della comunità e senza egoismi".