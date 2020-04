"Barbieri ultimi ad aprire: ma no a furbizie, serve rispetto" Un giovane appartenente alla categoria: "Sarebbe facile giocare sporco, ma serve responsabilità"

Il momento è duro, ma bisogna rispettare le regole. Anche chi sarà tra gli ultimi a poter tornare in attività, i barbieri in questo caso, invita a rispettare le regole, a evitare furbizie, a tener duro nonostante il momento.

Si prevede che barbieri, parrucchieri, estetisti, potranno rialzare le saracinesche solo dal primo giugno, salvo imprevisti: ancora un mese, che rende tutto più difficile chiaramente.

Difficoltà maggiori per chi è giovane, come Angelo Dello Iacovo, montesarchiese e che da poco ha avviato un attività in questo campo, ma nonostante ciò invita alla responsabilità e a evitare furbizie e scorciatoie: “Ogni decreto può essere condivisibile o meno, ma giustamente va accettato e rispettato, essendo una decisione che non spetta a noi.

Ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto per la mia categoria, la fuoriuscita dal tunnel è prevista per il 1/06”.

Bisogna rispettare le regole, senza cedere alle tentazioni di fare gli abusivi: “Abbiate il senso civico di aspettare e rispettare una regola, non solo per voi stessi ma soprattutto per i vostri cari che condividono i vostri stessi spazi.

Sarebbe semplice andare a domicilio e fare i “barbieri da strapazzo”, quelli che sfidano il Covid-19 credendosi più furbi. Spero che anche i clienti siano responsabili in questo senso. Spero Non si lascino prendere dall’angoscia accettando un servizio rischioso”.