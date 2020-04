Covid-19: nuovo caso di positività a Montesarchio Rientra tra quelli collegati a Villa Margherita. Il sindaco: "In quarantena già da settimane"

Nuovo caso covid a Montesarchio. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale: "Comunichiamo che su 4 tamponi effettuati su cittadini di Montesarchio negli ultimi giorni 3 sono risultati negativi. Il tampone positivo invece riguarda un familiare di una persona già contagiata nell'ambito del focolaio "Villa Margherita": per questa ragione il cittadino risultato positivo è in quarantena domiciliare già da diverse settimane. Anche in questo caso, inoltre, la persona risulta completamente asintomatica".

Il sindaco Damiano aggiunge: "Ribadisco la necessità di rispettare le norme in materia di contenimento del virus e dunque di non uscire se non negli orari consentiti, e di farlo indossando mascherine e guanti e soprattuto mantenendo le distanze dalle altre persone"