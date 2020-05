Covid-19. Pensionato di Cusano Mutri muore al Rummo Sale purtroppo il bilancio delle persone decedute nel Sannio. Il 73enne era in Terapia intensiva

Domenica tragica purtroppo nel Sannio. Nelle ultime ore è morto un pensionato di circa 73 anni ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva perchè in gravi condizioni dopo che era risultato positivo al Covid-19. La notizia dal quotidiano bollettino dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. L'uomo era ricoverato da settimane. Era l'unico paziente ancora in Terapia intensiva a causa delle gravi condizioni. Oggi il decesso che ha fatto piombare nuovamente l'intero Sannio nel timore.

Si tratta della 16esima vittima residente in provincia di Benevento.

Scendono dunque, e non per una guarigione come eravamo abituati a raccontare negli ultimi giorni, i pazienti ricoverati nei reparti covid del Rummo. Di queste 5 sono del Sannio, uno di fuori provincia. Nessun paziente è più ricoverato in Terapia intensiva. Cinque sono quelli in Pneumologia sub intensiva, uno in malattie infettive.

Dal Rummo ricordano che i pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 24. Undici di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 23 (numero comprensivo di persone decedute residenti anche in altri centri della regione) su complessivi 270 ricoverati (sospetti n. 190 e accertati n. 80) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Degli 80 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.