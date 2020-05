Si trova di fronte tre piccoli cinghiali mentre è alla guida E' accaduto lungo la strada tra Solopaca e Frasso Telesino

L'incrocio con una persona alla quale non è passato per la mente, neanche per un attimo, un cattivo pensiero, è stata la loro fortuna. Lui era al volante della sua auto quando, percorrendo la strada tra Solopaca e Frasso Telesino, si è trovato di fronte tre piccoli cinghiali.

Erano al centro della carreggiata, dovevano evidentemente aver perso la loro mamma. Senza scendere dalla macchina, l'automobilista ha iniziato a suonare il clacson, riuscendo, in questo modo, ad indirizzare verso la campagna i tre animali, che hanno ripreso la marcia alla ricerca della loro guida.