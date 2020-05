Coronavirus. Nel Sannio 152 guarigioni e 32 positivi Il report dell'Asl di Benevento per oggi, giovedì 21 maggio

Diminuisce ancora anche se di una sola unità il dato dei contagi nel Sannio. Scendono a 32 i casi di positività al Covid-19 in provincia di Benevento, mentre sale a 152 il numero dei guariti. Di questi 27 stanno affrontando a casa la malattia, due sono ricoverati al San Pio (dove però questa mattina c'è stato un nuovo ricovero per Covid), due in altre strutture e una persona è ricoverata in altre provincia. Mentre resta fortunatamente stabile il numero dei decessi, che nel Sannio fino ad oggi sono stati sedici per un totale complessivo di duecento casi. E' il dato del nuovo report elaborato dall'Asl di via Oderisio per oggi, giovedì 21 maggio.

Ecco il dettaglio comune per comune:

Apice: un solo caso ricoverato fuori provincia

Benevento: 4 casi di cui 3 a domicilio e 1 in altre strutture

Castelpoto: 1 ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 3 casi a domicilio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso a domicilio

Moltefalcone: un solo caso a domicilio

Montesarchio: 1 caso a domicilio

Morcone: 2 casi a domicilio

Paolisi: 4 casi a domicilio

Paupisi: un caso ricoverato in altre strutture

Pietrelcina: 4 casi a domicilio

Sant'Angelo a Cupolo: un caso ricoverato al San Pio

San Lorenzo Maggiore: tre casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 2 casi a domicilio

Torrecuso: un caso a domicilio