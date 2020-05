L'Aldo Moro "Augusto, come vorremmo sentire quel "presente" " L'addio di compagni, docenti e dirigente al 15enne di Ceppaloni scomparso tragicamente

Struggente il ricordo di Augusto, il ragazzino di Ceppaloni scomparso ieri, di compagni di classe, docenti e dirigenza scolastica dell'Aldo Moro di Montesarchio, la scuola che frequentava: “Te ne sei andato così... mentre la sveglia suonava per arrivare puntuale alla lezione. Ti abbiamo aspettato...e vorremmo ancora aspettare per sentire "presente".

Te ne sei andato così...nell' età dei sogni, delle prime cotte, delle serate con gli amici, delle chiavi di casa, delle caricature dei prof, dei primi scontri con i genitori, delle prime disillusioni...l'età in cui ci si comincia a sentire grandi.

Te ne sei andato così...in un tempo di silenzio e di distanza che aumenta il nostro dolore.

Te ne sei andato così... ma lasci un bell'esempio di ragazzo allegro,educato e studioso”.